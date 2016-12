#maislidas2016 | O logo do Facebook nunca fez tanto sentido – veja essa imagem

Relembre com o Blue Bus as mais lidas no site em 2016. #maislidasbluebus2016 | Nota originalmente publicada em 11/02

Estática ou em movimento, essa imagem – criaçao do ilustrador polonês Michał Dziekan – vai fazer você enxergar o logo do Facebook com outros olhos. Com sorte, fará você enxergar o mundo com outros olhos também. Via The Next Web.

via GIPHY

