Marca de luxo lança bolsa quase idêntica à sacola de compras popular

Uma nova bolsa da marca francesa de luxo Balenciaga virou piada na internet. O motivo? Ela é muito parecida com a sacola de compras da IKEA, rede de lojas de móveis e decoraçao da Suécia. A IKEA é reconhecida mundialmente pela qualidade e design de seus produtos, mas o mesmo nao se pode dizer de sua sacola de compras, a ‘Frakta’, que basicamente pode ser resumida em um adjetivo – tosca. Toda azul, feita de plástico, ela custa meros 99 centavos. Já a bolsa da Balenciaga é feita de couro e tem a etiqueta da marca, mas de resto é a cara do sacolao da IKEA – azul, com 4 alças e gigantesca. A diferença maior, claro, está no preço – para levar uma ‘Arena Extra-Large Shopper Tote Bag’ para casa você terá de desembolsar nada menos do que USD 2.145,00, quase R$ 7 mil.

