Massa com grife – Dolce & Gabbana lança macarrao de luxo para o Natal

Comida italiana pode ser bastante cara – imagina se ela tiver grife entao. A Dolce & Gabbana anunciou que, por ocasiao do Natal, está lançando uma ediçao limitada de massas levando sua marca. Mas nao pense que será fácil comer esse macarrao de luxo – cada lata tem o preço pesado de USD 112, ou seja, em torno de 365 reais. As massas sao feitas pelo renomado Pastificio Di Martino, e cada lata tem uma variedade delas – há spaghetti, penne e paccheri. Se o preço parece salgado demais, anime-se – ao menos elas vêm com um guardanapo exclusivo da Dolce & Gabbana. Ao todo, serao lançadas 5 mil latas de massa. Mamma mia! Nota do DesignTAXI.

