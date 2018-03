MasterChef está de volta, assina joias inspiradas em ícones da cozinha

Utensílios de cozinha como fouet, faca cutelo, pinça de alimentos e batedor espiral foram transformados em pingentes de prata para comemorar o retorno do MasterChef Brasil à TV. Na noite dessa 3ª feira, dia 06, começou a 5ª ediçao para cozinheiros amadores do reality show culinário. A coleçao ‘Masterchef Brasil Life by Vivara‘ é uma parceria entre a Vivara e a Endemol Shine Brasil – as joias estao à venda desde ontem por R$ 150,00 cada.

publicidade publicidade