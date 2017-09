McDonald’s abre sua cozinha à visitaçao – ‘Dia Internacional de Portas Abertas’

Nessa 4ª feira, dia 27 de setembro, acontece mais uma ediçao do ‘Dia Internacional de Portas Abertas’, programa do McDonald’s que incentiva os clientes a visitarem as cozinhas de seus restaurantes. Segundo a rede de fast-food, a data surgiu para celebrar a ‘Semana Internacional da Transparência’. O tour dura cerca de 20 minutos e consiste em apresentar toda a cadeia logística atrás do balcao, incluindo os procedimentos de segurança alimentar, uso de equipamentos de segurança individual, montagem dos pedidos e atendimento aos clientes. O McDonald’s diz que nao tem nada a esconder e que “faz questao de revelar os bastidores do preparo dos sanduíches mais famosos do mundo“. Criado em 2014, o programa já atingiu mais de 5 milhoes de clientes latino americanos. O Brasil é o líder na regiao – no 1º semestre deste ano, 1 milhao de consumidores já visitaram as cozinhas da rede. A expectativa é que até o fim do ano 2 milhoes de consumidores participem da experiência.

