McDonald’s cria novela mexicana para apresentar novo sanduíche

Diferente das outras campanhas do McDonald’s que apresentavam as novas criaçoes e focavam em mostrar a qualidade dos ingredientes e os diferencias da linha premium, dessa vez a marca apostou no entretenimento para apresentar o novo membro da família, o ‘Original Mex’. A agência DPZ&T criou, em parceria com a Globosat, a ‘Guacamole da Paixao’, uma novela bem ao estilo dos dramalhoes mexicanos, estrelada por Titi Muller e Bruno De Luca. A campanha terá também um filme de 30 segundos, mas nos canais Globosat ele será exibido juntamente com a novela em um intervalo de 2 minutos (1 minuto de novela + filme de 30s + episódio de 30s da novela). Além disso, o Video Show, programa conhecido por mostrar os bastidores da TV brasileira, mostrará também os bastidores da novela mexicana criada pela DPZ&T para o Mc – um merchandising que nao é sobre o produto, e sim sobre o formato, diz a agência.

