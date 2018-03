McDonald’s inverte logo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Pela 1ª vez na história da marca, o McDonald’s inverteu seu logo, fazendo o ‘M’ virar ‘W’. A iniciativa celebra o Dia Internacional da Mulher, comemorado nesse 08 de março. Mulher em inglês é ‘Woman‘, daí o ‘W’. A rede de fast-food escolheu um restaurante de Patricia Williams, franqueada de Los Angeles há mais de 3 décadas, para exibir o ‘W’ na sinalizaçao. E se vc acessar a versao norte-americana das redes sociais do McDonald’s hoje, também vai encontrar o logo invertido. Além disso, 100 lojas terao embalagens e uniformes especiais para homenagear as mulheres. Segundo Wendy Lewis, Global Chief Diversity Officer da companhia, 6 em cada 10 gerentes de restaurantes do McDonald’s sao mulheres. Via DesignTAXI.

Leia também: McDonald’s “corta” arcos dourados, mostra onde fica o restaurante mais próximo

publicidade publicidade