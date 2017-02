McDonald’s lança canudo high-tech – “maravilha da dinâmica de fluidos”

A mais nova invençao do McDonald’s – veja só – é um canudo. Mas nao se trata de um canudo qualquer. O instrumento, em forma de ‘J’ e com buracos estrategicamente colocados para otimizar o consumo das bebidas, foi apresentado num Facebook Live de 20 minutos com ares de evento da Apple. O ‘STRAW’ – ‘canudo’ em inglês, mas também a abreviaçao de ‘Suction Tube for Reverse Axial Withdrawal’ – foi pensado especificamente para bebidas como o Chocolate Shamrock Shake, composto por uma parte de menta e outra de chocolate. A promessa é que ele trará, a cada gole, a proporçao ideal de 50% de chocolate e 50% de menta. “Da perspectiva da física, é na verdade bem difícil entregar uma quantidade proporcional dos sabores de chocolate e de menta a cada gole. Mas foi exatamente o que fizemos. É uma maravilha da dinâmica de fluidos”, diz Seth Newburg, engenheiro da NK Labs que trabalhou no desenvolvimento do canudo. A rede de fast-food produziu apenas 2 mil unidades de seu canudo high-tech – eles estarao disponíveis em restaurantes selecionados e serao oferecidos junto com a compra do Chocolate Shamrock Shake. Saiu na Creativity.

