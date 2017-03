Mercedes-Benz acusada de usar funk sem autorizaçao – está sendo processada

Segundo notícia na coluna do Ancelmo, os autores do funk ‘Passinho do Volante’ – aquele do “Aaaaaaah lelek lek lek lek lek” – estao processando a Mercedes-Benz. Acontece que a marca usou a música num comercial para divulgar o Classe A, mas segundo MC Federado e os Leleks, autores do funk, nunca pediu autorizaçao. A 20ª Câmara Cível do Rio já decidiu que a montadora e a produtora Furacao 2000 vao responder pelo uso do funk.

