Metrô de Londres troca ‘Ladies and Gentlemen’ por saudaçao mais inclusiva

Em nome da inclusao, a clássica frase “Ladies and gentlemen…” (Senhoras e senhores) está sendo substituída nos anúncios sonoros do metrô de Londres. A partir de agora, os usuários do transporte coletivo serao recepcionados por saudaçoes como “Good morning, everyone” (Bom dia a todos). Todos os anúncios pré-gravados também serao atualizados para uma linguagem que contemple a diversidade de gênero. “Queremos que todos se sintam bem-vindos em nossa rede de transporte”, diz Mark Evers, diretor de estratégia da Transport for London (TfL), a respeito da mudança. “Nós revisamos a linguagem que usamos em anúncios e em outros lugares e vamos nos certificar que ela seja totalmente inclusiva, refletindo a grande diversidade de Londres.” A alteraçao atende a pedidos de ativistas LGBTQ, em especial depois das celebraçoes pelo orgulho gay na cidade e de um incidente em que uma mulher transgênera foi ridicularizada por um funcionário do metrô. Via Mashable.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, segurando uma placa que diz – “Amor é Amor“

