Microsoft desenvolve Xbox ‘veloz e furioso’ em homenagem a Paul Walker

A Microsoft desenvolveu uma versao especial do Xbox One S para homenagear o ator Paul Walker, astro da franquia ‘Velozes e Furiosos‘, morto em 2013. O console é verde e azul, assim como o 1º carro de Walker nos filmes, e foi autografado pelos seus amigos e colegas, como Vin Diesel e Tyrese Gibson, e também por seu irmao, Cody Walker. O objetivo da Microsoft é leiloar o Xbox especial num evento chamado Game4Paul, em parceria com a organizacao Reach Out Worldwide, fundada por Walker. A intençao é levantar fundos para vítimas dos recentes desastres naturais ocorridos nos Estados Unidos. O leilao vai acontecer neste final de semana. Notícia do The Verge.

