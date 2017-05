Morre, aos 62 anos, Kid Vinil, um dos grandes nomes do rock brasileiro

Faleceu na tarde desta 6ª feira, 19 de maio, em Sao Paulo, Antônio Carlos Senefonte, mais conhecido como Kid Vinil. Um dos expoentes do rock brasileiro, Kid tinha 62 anos e estava internado há mais de 1 mês. A confirmaçao da morte do músico veio através de um tuite de seu amigo Luiz Thunderbird‏ – logo o nome de Kid Vinil passou para o topo dos Trending Topics brasileiros e agora também já aparece na lista dos TTs mundiais. Kid Vinil iniciou sua carreira no início dos anos 80, tocando na banda ‘Verminose’. Também na década de 80, como vocalista do grupo ‘Magazine’, ficou famoso com as cançoes “Tic Tic Nervoso”, “A Gata Comeu”, “Sou Boy” e “Glub Glub No Clube”. Kid ficou conhecido ainda como um dos precursores do movimento punk paulista. Participou de programas como ‘Boca Livre’ e ‘Som Pop’, na TV Cultura, ‘Mocidade Independente‘, na Band, e foi VJ da MTV. Em 2005 formou a banda ‘Kid Vinil Xperience’ e em 2008 lançou o livro ‘Almanaque do Rock’, que relata a trajetória do rock desde os anos 1950.

Amigos, acabei de receber a mais triste notícia de que meu amigo e professor Kid Vinil faleceu hoje a tarde.

Muita tristeza!#RipKidVinil — Luiz Thunderbird (@LuizThunderbird) 19 de maio de 2017

publicidade publicidade