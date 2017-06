Mulheres na publicidade | Keka Morelle é a nova diretora de criaçao da AlmapBBDO

A diretora de arte Keka Morelle passa a ser diretora de criaçao da AlmapBBDO ao lado do redator Marcelo Nogueira. Desde o último dia 15 ela ocupa o cargo de Benjamin Yung Junior, que deixa a agência para uma nova oportunidade de carreira. Formada em Publicidade e Propaganda pela PUC de Porto Alegre (RS) com pós graduaçao em Moda e Criaçao pela Faculdade Santa Marcelina, de Sao Paulo (SP), Keka faz parte do time da AlmapBBDO desde dezembro de 2015. Ao longo de seus 22 anos de carreira, foi também diretora de criaçao durante 4 anos na DM9DDB e diretora de arte por 6 anos na F/Nazca. Keka é uma das responsáveis pela criaçao da campanha global de Havaianas, “Made of Brazilian Summer”, que ontem conquistou Leoes em Outdoor e Print e está no shortlist de Design.

