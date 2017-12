Museu disponibiliza imagens em alta resoluçao de 20 mil obras de arte – download grátis

Em tempos em que a arte é tao necessária, uma boa notícia – o Los Angeles County Museum of Art (LACMA) oferece, para download gratuito, imagens em alta resoluçao de 20 mil obras de arte de seu acervo. Entre elas, criaçoes de nomes como Rembrandt, Degas e Mondrian. Segundo o DesignTAXI, o museu passou 2 anos organizando sua base de dados para disponibilizar as obras online. Ao todo sao mais de 80 mil imagens, mas a ferramenta de busca do museu facilita a tarefa de encontrar aquelas disponíveis para download – basta clicar na caixa que diz “show public domain images only” (mostrar apenas imagens de domínio público). Veja algumas abaixo, pesquise todas aqui.

Zodiac (Alphonse Mucha)

Job (Alphonse Mucha)

Sem título (Peter Behrens)

Poster of Nina Hard (Ernst Ludwig Kirchner)

Ushiwaka Playing a Flute (Totoya Hokkei)

The Windmill (Rembrandt Harmensz. van Rijn)

Peasant Mother and Child (Mary Cassatt)

Madonna in Prayer (Giuseppe Dala)

The Birth of Horses/Geburt der Pferde (Franz Marc)

Tournée du Chat Noir (Théophile Alexandre Steinlen)

publicidade publicidade