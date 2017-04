Na China, magnata Warren Buffett agora estampa latas de Cherry Coke

No dia 31 de março, a Coca-Cola anunciou que a imagem de Warren Buffett seria colocada nas latas de Cherry Coke para promover o lançamento da bebida na China. Muita gente pensou que era piada de 1º de abril, mas nao. Para quem acha estranho ver um magnata ilustrando uma embalagem de refrigerante, o Ad Age explica – além de ter status de “rock star” na China, o investidor é fã assumido de Cherry Coke. “Warren Buffett é o deus financeiro na China. Ele é elogiado no país como aquele que nunca pode ser derrotado no mercado de açoes. Muitos investidores chineses sao loucos por ele”, diz Linda Steele, fundadora da Nebraska Chinese Association em Omaha. Além disso, Warren é o maior acionista da Coca-Cola, com 400 milhoes de açoes. “Enquanto pensávamos sobre as formas mais criativas de trazer a Cherry Coke para a China, pensamos quem melhor para celebrar o lançamento dessa bebida especial do que seu fã mais conhecido”, afirma Shelly Lin, diretora de marketing da Coca na China – “Nós honestamente ficamos surpresos quando o sr. Buffett concordou com a ideia. Mas estamos entusiasmados, e ele está vendendo bem.” A Cherry Coke começou a ser vendida na China no dia 10 de março, e as latas ilustradas com Buffett estao disponíveis por tempo limitado.

