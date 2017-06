Na homepage, Weather.com manda recado para Trump sobre o Acordo de Paris

Depois que Donald Trump anunciou a saída dos EUA do Acordo de Paris – tratado que rege medidas de reduçao da emissao de dióxido de carbono –, o site de meteorologia Weather.com fechou o tempo para mandar um recado ao presidente norte-americano. Em sua homepage, estampou várias manchetes que parecem falar diretamente com Trump e com todos que negam os efeitos do aquecimento global. Entre elas – “Ainda nao se importa? Provas de que você deveria se importar agora”; “E mais prova…”; “…E ainda mais provas…”; “Ou o iminente desabamento de uma geleira”; “Ou a Antártida se tornando verde”; “Ou a costa da Califórnia desaparecendo no mar” e por aí vai. Hoje a homepage mudou, mas a decisao de Trump continua em destaque, rodedada de mais notícias que deflagram os devastadores efeitos de uma política que dá as costas ao meio ambiente – veja mais abaixo. Com Mashable.

publicidade publicidade