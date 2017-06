Nas Filipinas, McCann perde cliente depois de acusaçao de plágio

O departamento de turismo das Filipinas cancelou seu contrato com o McCann Worldgroup Philippines e exigiu um pedido público de desculpas depois que um comercial criado pela agência foi acusado de plágio. O filme, intitulado ‘Sights’, mostra um turista viajando pelo país, aproveitando diferentes cenários e belezas naturais que as Filipinas tem a oferecer. No final é revelado que o homem é cego. A ideia é mostrar que nao é preciso enxergar para se sentir bem e se sentir em casa nas Filipinas. Mal o comercial foi lançado, no entanto, e já surgiram comentários na internet sugerindo que trata-se de uma cópia de campanha turística da África do Sul, lançada em 2014. Embora consideravelmente diferentes, os 2 comerciais compartilham o mesmo conceito – a campanha da África do Sul também mostra um turista que tem uma série de experiências exóticas e visualmente deslumbrantes para apenas no final revelar que ele é cego. No vídeo acima você confere ambos. Em nota, a McCann defendeu a integridade de sua criaçao, mas retirou o vídeo do YouTube e disse que respeita a decisao do órgao de turismo filipino. Leia mais na Adweek. Via DesignTAXI.

publicidade publicidade