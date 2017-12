Natal em Portugal rima com brinquedos, roupas, sapatos, livros e… bacalhau

Assim como a ceia de Natal, os portugueses nao dispensam um presentinho para colocar na árvore da família. Este ano, de acordo com os resultados do estudo promovido pela Escola Superior de Marketing (IPAM), as despesas vao ficar numa média de 377,40 euros – o valor mais alto desde 2010, voltando aos níveis que antecederam a forte crise orçamental e financeira no país. Nesta ordem, brinquedos, roupas, sapatos e livros sao os produtos preferidos e, entre os alimentos, o bacalhau continua a ser o mais procurado. Na hora de comprar, a maioria (70%) deixa tudo para o último mês do ano e fazem parte da tradiçao as compras de última hora. O hipermercado é o local escolhido pela maioria (65%), seguido do comércio tradicional (31%). Na foto, a árvore da Câmara de Lisboa onde foi realizado o encontro de Natal da AIEP (Associaçao da Imprensa Estrangeira em Portugal) – da qual o Blue Bus faz parte. Boas Festas!

