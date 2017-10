A NBA voltou | Garotinho sonha em jogar basquete nesse comercial da Nike

A Nike leva a sério seus comerciais. Para celebrar o início da nova temporada da NBA, nesta semana, ela lançou mais um, chamado de ‘Want It All’: um garotinho olha para uma quadra de basquete e começa a imaginar seu futuro no esporte. Ele se vê crescendo e avançando, até chegar ao basquete universitário, no qual, por uma escolha errada sua, seu time perde o título. Claro que ele nao desanima, faz a cesta da vitória no ano seguinte e acaba conseguindo um contrato profissional com o Cleveland Cavaliers, pra jogar ao lado de LeBron James, contra o Golden State Warriors de Kevin Durant – ambas as estrelas participam do vídeo. O sonho vira realidade. O comercial é dirigido por F. Gary Gray, de ‘Straight Outta Compton‘, e tem como trilha sonora ‘Shut’Em Down‘, do Public Enemy. A campanha é da agência Wieden + Kennedy. Nota do AdFreak.

