Negociaçoes da Simba fracassam, oferece desconto de 90% para as operadoras

Deu no Notícias da TV – a Simba, empresa criada pela Record, SBT e RedeTV! para vender seus sinais digitais à TV paga, mudou de estratégia esta semana. Depois de pedir às operadoras o mesmo que programadoras de pacotes de séries e filmes premium, como HBO e Telecine, está agora oferecendo um “desconto” de 90% no valor que pedia há 2 meses. Assim, o preço que era de R$ 15 por assinante em abril passou para R$ 1,50 por assinante pelo pacote com as 3 redes. A proposta ainda nao foi formalizada, mas segundo Daniel Castro, R$ 1,50 ainda é um valor alto para as operadoras, que nunca pagaram para distribuir o conteúdo de emissoras abertas. Se aplicado a toda a base de assinantes do país, o gasto extra chegaria a cerca de R$ 28,5 milhoes por mês – R$ 342 milhoes por ano.

