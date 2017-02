Nestlé traz de volta o clássico Chocolate Surpresa, agora em versao ovo de Páscoa

Quem foi criança nos anos 80 e 90 certamente lembra do Chocolate Surpresa, aquele tablete fininho de chocolate que vinha com cartoes colecionáveis. Agora a Nestlé traz de volta esse clássico, com a coleçao ‘Dinossauros’, para a Páscoa 2017. Feito com chocolate ao leite, o ovo estará disponível em 3 versoes, e cada uma delas virá acompanhada de um álbum e 10 cards para colecionar.

