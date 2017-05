Netflix contrata fotógrafo de Obama para registrar cenas de Frank Underwood

Essa nao é a 1ª vez que a Netflix flerta com o mundo real para divulgar a série ‘House of Cards’. Em 2015, lançou a campanha ‘FU 2016’, criaçao da BBH, e veiculou um comercial para Frank Underwood durante um debate presidencial na TV. Agora, com a aproximaçao da 5ª temporada, resolveu contratar Pete Souza – ex-fotógrafo oficial da Casa Branca para os presidentes Ronald Reagan e Barack Obama – para fotografar Frank Underwood, o presidente da ficçao, e Doug Stamper, seu fiel assessor, em fotos casuais em Washington D.C.. Mais uma vez, ficçao e realidade se misturam – veja algumas fotos abaixo. Via Adweek.

