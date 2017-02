Netflix divulga as 1as imagens de ‘Stranger Things 2’ – veja aqui

Foram divulgadas as primeiras imagens da 2ª temporada de Stranger Things, que chega à Netflix no Halloween deste ano. “Um ano após a volta de Will, tudo parece ter voltado ao normal… Mas a escuridao espreita sob a superfície, ameaçando toda a cidade de Hawkins.” 😱

