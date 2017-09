“Netflix é uma piada”, divulgam outdoors – adivinha quem é o anunciante?

Amazon? HBO? Hulu? Nada disso. Os outdoors que surgiram em Nova Iorque e Los Angeles, anunciando em letras garrafais que a “Netflix é uma piada”, fazem parte de uma campanha de marketing da própria Netflix. Segundo veículos do ramo do entretenimento, como Variety e The Hollywood Reporter, os anúncios surgem num momento em que a Netflix está investindo mais em comédia, incluindo especiais com Jerry Seinfeld, Chris Rock e Dave Chappelle. A expectativa é que, nas próximas semanas, vídeos protagonizados por esses e outros comediantes sejam divulgados, promovendo novos stand-ups disponíveis na plataforma. Com informaçoes da Adweek.

a gigantic billboard that just says “Netflix is a joke.” has appeared in Los Angeles. pic.twitter.com/PrAZBSuR0a — 📼 Roy Parker 📼 (@oh_itsRoy) 5 de setembro de 2017

Anyone know what’s up with these @netflix is a joke ads up in Hell’s Kitchen in NYC? pic.twitter.com/nm1k4LWW8S — The Laugh Button (@thelaughbutton) 5 de setembro de 2017

