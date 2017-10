Netflix lança game mobile gratuito de ‘Stranger Things’ para Android e iOS

Faltam apenas 3 semanas para a 2ª temporada de ‘Stranger Things‘, e a Netflix está promovendo a série a todo vapor. Dessa vez, lançou um game mobile temático gratuito, disponível para Android e iOS. Segundo o A.V. Club, o game foi desenvolvido em parceria com o estúdio BonusXP e, assim como a série, embarca na onda da nostalgia, lembrando um pouco ‘Legend Of Zelda‘ e outros games do Super Nintendo. O jogador controla o chefe de polícia Hopper e o acompanha na investigaçao de crianças desaparecidas – aos poucos, outros personagens aparecem para ajudar e colocam suas habilidades à disposiçao. Vale o download.

