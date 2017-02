Netflix planeja sua própria linha de brinquedos e outros produtos licenciados

Marca querida e admirada por uma audiência gigantesca, a Netflix já tem em mente o próximo passo para ganhar de vez o coraçao do público consumidor – entrar no mercado de brinquedos. Segundo uma oferta de emprego publicada em seu site, a empresa está em busca de um executivo para supervisionar o licenciamento de seriados para livros, histórias em quadrinhos e brinquedos, além de construir parcerias com varejistas. Pessoas próximas à empresa afirmam ainda que a Netflix pediu a parceiros uma participaçao nos produtos de consumo feitos a partir de programas lançados por ela, mas que sao propriedade de outros estúdios de TV. O serviço de streaming acredita que a iniciativa vai “amplificar o fervor em torno de programas chave” e trazer novas “formas tangíveis de interagir com nosso conteúdo mais popular” – “Queremos que o merchandising licenciado ajude a promover nossos títulos para que eles se tornem parte do ‘zeitgeist’ por longos períodos de tempo”. Para a Bloomberg, esse é o mais recente exemplo da evoluçao da Netflix de uma empresa de tecnologia que vende a programaçao de terceiros para uma empresa de mídia que produz, possui e licencia propriedade intelectual. | Imagem: boneco do personagem Dustin, da série ‘Stranger Things’, fabricado pela Funko

publicidade publicidade