Netflix pode investir USD 300 milhoes para comprar uma empresa de outdoors

A Netflix pode estar prestes a fazer a maior aquisiçao de sua história – a da Regency Outdoor Advertising, por USD 300 milhoes. Segundo a Reuters, essa é a oferta que o serviço de streaming fez pela empresa de outdoors de Los Angeles, nos EUA. Compradora assídua de espaço publicitário na regiao, a Netflix deve aumentar os investimentos em marketing de seus conteúdos originais para USD 2 bilhoes este ano – iniciativa para enfrentar seus concorrentes Hulu e Amazon Prime, as redes sociais Facebook e Twitter e ainda companhias de mídia tradicional como NBC Universal e The Walt Disney Co. A Netflix, no entanto, nao é a única interessada na Regency Outdoor, e portanto o negócio nao está garantido. Com informaçoes da Adweek.

