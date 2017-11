Neymar é uma das estrelas do novo comercial dos fones Beats by Dre

O novo comercial dos fones Beats by Dre nao poupou esforços na hora de contratar estrelas, incluindo Neymar, Serena Williams e a atriz Cara Delevingne. No vídeo, de quase 5 minutos, um tio (o ator Michael K. Williams) conta uma história para a sobrinha dormir: fala sobre crianças que tinham um poder quase sobrenatural – conseguiam ‘desligar suas orelhas‘, no sentido de nao se distrair nem dar ouvidos aos críticos. Claro, ter um headphone Studio 3 Wireless da Beats também ajuda, né? Diversas narrativas se desenrolam com esse tema, cada uma envolvendo uma das estrelas. E é bom se acostumar com o rosto de Neymar – ele deve aparecer cada vez mais nos comerciais dos próximos meses, à medida em que a Copa se aproxima. Nota do AdFreak.

