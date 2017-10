‘Nike by You’ | Laboratório permite a cliente criar tênis exclusivo

Existem muitas maneiras de customizar um tênis e deixá-lo com a sua cara, mas a Nike está levando essa ideia ao extremo. No SoHo, em Nova Iorque, a marca criou uma espécie de ‘laboratório de design’ de tênis, o ‘Nike By You‘. Nele, o cliente pode entrar para fazer o seu próprio calçado da Nike, com diversas opçoes para customizaçao, e, em 45 minutos, ele leva um produto exclusivo para casa. Funciona assim – o cliente veste um par de Nikes branco; em seguida, utiliza comandos verbais para ajustar desde a maneira como o tênis calça em seu pé aos padroes de design que fiquem mais ao seu gosto. As mudanças sao projetadas à sua frente em tempo real, dando ao cliente a chance de ver como o tênis está ficando. Finalizado esse processo, o laboratório entao cria o calçado, que rapidamente fica disponível para compra. Será esse o futuro do setor? Notícia do DesignTAXI.

