Nike lança tênis com arco-íris em comemoraçao ao mês do orgulho LGBT

Em celebraçao ao mês do orgulho LBT, comemorado sempre em junho, a Nike vai lançar uma nova versao de seu tradicional modelo Cortez, parte da coleçao ‘Be True’. O calçado traz uma faixa com as cores do arco-íris na ‘língua’, palmilha cor de rosa e etiquetas para o cadarço em 7 cores diferentes. A data de lançamento ainda nao foi confirmada. Uma versao comemorativa do Flyknit Racer (foto mais abaixo) também deve ser lançada – ambas as iniciativas fazem parte da campanha ‘Equality’. Via DesignTAXI.

