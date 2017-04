No comercial do novo up!, o que chamou a atençao foi a ultrapassagem no Civic ;-)

A Volkswagen lançou, nessa 2ª feira, dia 17, a campanha integrada do novo up!. Criada pela AlmapBBDO, convida o público a “desachar” opinioes e preconceitos, além de rever velhos conceitos sobre carros compactos. A hashtag #desache, que divulga o conceito da campanha, vem sendo promovida em teasers desde o começo de abril, sem mencionar o novo up!. O filme de 1 minuto “Desache”, que estreou no intervalo do Jornal Nacional, da Rede Globo, revelou o modelo e apresentou suas evoluçoes, fazendo um paralelo entre a novidade da Volkswagen com as rupturas de pensamento que vêm transformando o mundo. Mas o que chamou mesmo a atençao da audiência foi um fato curioso – no final do filme, pouco depois dos 50 segundos, o up! ultrapassa um Civic, modelo da concorrente Honda. ;-) A cena está rendendo boas risadas e também vários elogios à VW nos comentários do YouTube.

