No Dia Nacional do Livro Infantil, livros da Turma da Mônica no McLanche Feliz

Para celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil – comemorado hoje, dia 18 de abril – o McDonald’s distribui, a partir desta 3ª feira, no McLanche Feliz, os quadrinhos da Turma da Mônica no formato de 6 livros especiais. Cada título terá duas histórias – O Papaozinho e o Filhote do Bidu; Magalancia e Anjinho: a auréola; O Porcao e Caçando a Rã; Um Amor de Ratinho e a Turma do Penadinho: um amigo do outro mundo; A Máquina que Copiava e Astronauta: o Bichinho Comilao, e A Varinha Mágica e a Turma do Horácio: mamãe Canguru. Sobre a parceria com o McDonald’s, Mauricio de Sousa diz que “no Brasil, um país onde 30% da populaçao nunca teve acesso a um livro, eu nao poderia deixar passar a oportunidade de estimular a leitura por meio da distribuiçao de livros a cerca de 2 milhoes de pessoas que circulam pelos restaurantes do McDonald’s por dia”.

