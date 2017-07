No MasterChef Brasil – Knorr pediu nudes, Hellmann’s respondeu

A transmissao do MasterChef Brasil é um prato cheio para marcas como Knorr e Hellmann’s conversarem nas redes sociais – com seu público e também entre elas. Veja só a troca de tuites entre as duas quando a Knorr pediu nudes. ;-)

Hoje a prova é um pouco diferente… pic.twitter.com/J5rz6jluAT — Knorr Brasil (@KnorrBrasil) June 3, 2015

Leia também – Tudo pela audiência nas redes sociais? A Record pediu nudes!

publicidade publicidade