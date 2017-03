Noiva invade agência de publicidade, diz ter sido abandonada pelo mídia ;-)

Imagine a cena – uma noiva invade a agência de publicidade procurando pelo executivo de mídia, alegando ter sido abandonada por ele no altar. Afirma ter perdido toda a festa de casamento, planejada há mais 1 de ano, e em meio a lamentaçoes, sai distribuindo bem-casados para todo mundo. Isso de fato aconteceu, e nao em uma, mas em várias das principais agências de publicidade de Sao Paulo. Tudo encenaçao para divulgar ao mercado publicitário o novo reality show do SBT, ‘Fábrica de Casamentos’. Para consolar a noiva abandonada, apareciam na sequência os apresentadores do novo programa, Chris Flores e Carlos Bertolazzi, prometendo uma nova festa dos sonhos promovida em apenas 7 dias. A ideia foi da Giusti Comunicaçao. Com produçao assinada pelo SBT, Discovery Home&Health e pela produtora Formata, ‘Fábrica de Casamentos’ estreia amanhã, dia 4 de março – será transmitido todos os sábados às 21:30. O programa vai mostrar todas as etapas da organizaçao e produçao de uma cerimônia e festa de casamento. Enquanto Chris será a responsável por apresentar os noivos ao público e supervisionará todo o trabalho de organizaçao, vestido e beleza, Bertolazzi comandará a equipe responsável pelo buffet, incluindo cardápio, bolo, doces, bebidas e serviço. Cada apresentador contará com uma equipe de 3 especialistas, que darao consultoria durante todo o desenvolvimento do evento.

Apresentadores Chris Flores e Carlos Bertolazzi juntos da atriz Vanessa Ruiz

