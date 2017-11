A Noiva nunca matou Bill em ‘Kill Bill’ – é o que diz esse vídeo

Quentin Tarantino sempre disse que gostaria de fazer um 3º ‘Kill Bill‘. Talvez por isso ele tenha deixado algumas pontas soltas no 2º filme da saga da Noiva Beatrix Kiddo. A maior delas pode ser o fato de que a protagonista nao cumpra o nome do filme, ou seja, a Noiva nao mata Bill no final. Duvida? Veja o vídeo acima do canal WhatCulture, que dá algumas pistas interessantes nesse sentido – Pai Mei, o mestre da Noiva, nao teria porque ensinar a ela a tal ‘Técnica dos Cinco Pontos que Explodem o Coraçao‘; a Noiva demonstrou misericórdia em outras partes do filme; e o principal, nos créditos finais, os nomes dos atores cujos personagens ela matou aparecem riscados – mas nao o de David Carradine, que interpreta Bill. O que o vídeo sugere é que tanto a Noiva quanto Bill fingiram que ela o matou para que pudessem seguir em frente com as suas vidas, longe um do outro. Infelizmente, na vida real, o próprio Carradine já se foi, morto em 2009. Mas quem sabe ainda tenhamos ‘Kill Bill 3‘? Nota do A.V. Club.

