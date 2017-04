Nos EUA, comercial de lubrificante foi banido por ser “gay demais” (?)

Um comercial da Boy Butter, marca de lubrificantes, foi retirado dos intervalos da Comcast TV de Chicago depois de ser considerado “gay demais”. O filme, de 30 segundos, mostra o modelo Seth Fornea vestindo um avental da marca e mostrando como utilizar um batedor de manteiga – instrumento que aparece no logo da empresa. O comercial foi veiculado nos intervalos de programas como RuPaul’s Drag Race – reality show estrelado por drag queens – também no Canadá, em Los Angeles e em San Diego. Para Eyal Feldman, fundador da Boy Butter, o banimento foi sexista e homofóbico – “Minha esperança é que, continuando a ampliar os limites do que é aceitável e agradável na TV, a Boy Butter consiga criar um espaço onde homens gays possam assistir a si mesmos, nao apenas nos programas que assistimos, mas também na publicidade que os patrocina.” Via DesignTAXI.

