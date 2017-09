Novo app permite ‘brincar de cupido’ e formar casais entre seus amigos

Já existem muitos apps de relacionamento para quem quer achar sua alma gêmea, mas, até agora, nao havia nenhum para brincar de arranjar casais um para o outro, como se você fosse um cupido. Pensando nisso, foi criado o app ‘Hinge Matchmaker‘, que reconhece – ele existe menos para formar casais e mais pela diversao que é tentar parear pessoas. “Encontramos muita gente que achava que ficava de fora da febre dos aplicativos de encontros e queriam participar de alguma maneira“, conta o fundador do Hinge, Justin McLeod. “Muitas vezes, as pessoas pegam os telefones dos amigos e ficam dando swipe para eles em outros aplicativos“. O novo app sugere pareamentos entre amigos do usuário no Facebook, permitindo o envio de uma mensagem para ‘quebrar o gelo’ entre ambos. Nota do UPROXX.

