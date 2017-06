O emocionante comercial norueguês que atingiu 120 milhoes de views em 1 semana

Criaçao da agência Kitchen, de Oslo, ‘The Lunchbox’ conta a história de um menino que, na hora do recreio, abre sua lancheira e a encontra vazia. Por isso, enquanto seus colegas lancham, ele anda pelos corredores, matando o tempo, antes de voltar para a sala de aula. Na hora de guardar a lancheira, no entanto, ele percebe que ela está pesada – cheia de porçoes dos lanches das outras crianças, que se solidarizaram com o menino e repartiram o que tinham com ele. O filme faz parte de uma campanha para The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs, órgao do governo norueguês responsável pelo bem-estar das crianças, na busca por mais famílias adotivas. Segundo o AdFreak, apenas 7 dias depois de seu lançamento, o vídeo ultrapassou a impressionante marca de 120 milhoes de visualizaçoes no Facebook.

publicidade publicidade