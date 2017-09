O poder feminino virou tendência no novo comercial do ‘El Corte Inglés’

Quase outono aqui em Lisboa e o ‘El Corte Inglés’ já está apresentando o seu comercial para a nova estaçao. Dessa vez, deram os nomes e profissoes das poderosas que desfilam todo o seu ‘power’ (poder) pisando firme em frente às câmeras. Sao elas – a maestrina Inma Shara, a manequim internacional Blanca Padilla, a top model curvy (com curvas!) Lorena Duran e a manequim Alicia Borrás. ‘You’ve got the power’ é o tema da campanha – o chamado poder feminino, ou o que isso pode significar, virou tendência de moda… Sabem de nada, inocentes…

