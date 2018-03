#Oscars90 | E o filme indicado ao Oscar com mais comentários no Twitter é…

A cerimônia da 90ª ediçao do Oscar acontece neste domingo (04), com apresentaçao do comediante Jimmy Kimmel, para homenagear as principais produçoes e nomes da indústria do cinema. No Twitter, o Oscar é conhecido por gerar milhares de conversas em todo mundo, com a expectativa dos fãs para a premiaçao, comentários durante o evento e conversas sobre os grandes vencedores. Entre 23 de janeiro (dia em que os indicados ao Oscar foram divulgados) e 28 de fevereiro, o filme mais mencionado na plataforma globalmente foi “Me chame pelo seu nome“, seguido por “A forma da água“, “Lady Bird“, “Três anúncios para um crime” e “Trama Fantasma“. Durante o mesmo período, o ator Daniel Kaluuya foi o artista indicado ao Oscar mais comentado no Twitter, seguido por Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Mary J. Blige e Margot Robbie. Para entrar na conversa, quem fizer um tuite utilizando as hashtags #Oscars e #Oscars90 terá acesso ao emoji criado especialmente para a premiaçao, com a imagem do famoso troféu. Para trazer mais conteúdos sobre o Oscar, o Moments fará uma cobertura em tempo real da cerimônia, reunindo fotos e vídeos do tapete vermelho, tuites de celebridades, análises de críticos de cinema, lista de todos os vencedores, comentários sobre a expectativa em torno dos 2 brasileiros indicados (Carlos Saldanha e Rodrigo Teixeira) e discursos mais marcantes. Para receber o conteúdo diretamente na timeline, siga o Moment “Tudo sobre os Oscars” e acompanhe a cobertura a partir das 19:00 de domingo.

