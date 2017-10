‘Palitinho de Nicolas Cage’ sabor milho é lançado no Japao

Nicolas Cage é um dos atores mais queridos da internet. Se vários de seus filmes ficam devendo, Cage compensa com carisma, tendo sido transformado em memes a torto e a direito na web. E agora o Japao levou isso longe demais, estampando a cara de Nicolas Cage num salgadinho feito de queijo. Trata-se do Deluxe Umaibou Nicolastick, ou seja, uma espécie de ‘palitinho de Nicolas‘. O produto foi lançado para acompanhar a estreia do filme ‘Army of One‘ no país, disponibilizado apenas para quem assistir ao longa num cinema japonês. O curioso é que, na embalagem, usam uma foto, digamos… nada atraente de Nicolas Cage. Bizarro. Notícia do Kotaku.

