Pantone anuncia novo tom de roxo em homenagem a Prince

A Pantone, referência mundial na indústria gráfica pelo seu sistema de cores, anunciou um novo tom de roxo em homenagem ao cantor Prince, morto em 2016. A cor se chama Love Symbol #2, referência ao logo do músico e ao seu piano roxo. Prince se associou de maneira inseparável ao roxo desde o lançamento do filme e da música ‘Purple Rain‘, em 1984. “Love Symbol #2 permite que o tom único de roxo do Prince possa ser reproduzido de maneira consistente, mantendo o mesmo status icônico do próprio”, afirmou a vice-presidente do Pantone Color Institue, Laurie Pressman. A cor (veja abaixo) foi desenvolvida em parceria com o espólio de Prince. Notícia do Guardian.

publicidade publicidade