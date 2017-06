Parece uma sacola de papelao, mas é de luxo e custa mais de USD 1 mil

A Balenciaga parece ter tirado o ano para testar os limites da fidelidade de sua clientela. Depois de lançar uma bolsa de mais de USD 2 mil que é a cara da sacola de compras da loja IKEA – e virar motivo de piada na internet –, a marca de luxo francesa agora lançou uma sacola de compras que custa nada menos que USD 1.100, cerca de R$ 3.600. À primeira vista parece uma sacola, dessas de papelao, que você ganha em uma loja qualquer. A ‘Shopping Bag’ da Balenciaga, no entanto, parte de sua coleçao Outono/Inverno 2017, é feita na Itália com couro de vitela. E – adivinhe? – já está esgotada na internet. Via DesignTAXI.

