Parlamento catalao diz “sim” à independência, Wikipédia foi a 1ª a reconhecer

Portugal está desde o início da tarde ligado nas notícias sobre a proclamaçao de independência da Catalunha e a separaçao da Espanha, numa votaçao no Parlamento, em Barcelona. A declaraçao foi aprovada por 70 votos a favor, 10 contra e 2 em branco, num órgao composto por um total de 135 deputados. Sem diálogo, Madri avançou com o pedido no Senado para intervir diretamente na autonomia da Catalunha por “desobediência rebelde, sistemática e consciente” do Governo regional (Generalitat), através da aplicaçao do artigo 155, que permite suspender a autonomia catalã. Nas ruas de Barcelona, milhares comemoram a independência e em Madri o clima é outro, com muitas críticas da populaçao sobre que “eso no deberia suceder”, disse uma das entrevistadas na TV agora mesmo.

As bandeiras da Espanha já foram retiradas do Parlamento da Catalunha e de algumas sedes de autarquias (prefeituras). A Wikipédia – a enciclopédia livre – foi a 1ª a fazer uma modificaçao no texto e a ‘reconhecer’, em palavras, a independência da Catalunha – ‘é um território disputado’, informou. O primeiro-ministro espanhol, o conservador Mariano Rajoy, pediu “tranquilidade” e disse que a legalidade será restabelecida. A crise política continua e aguarda-se para breve novos desenvolvimentos.

