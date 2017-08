Paul McCartney toca bateria no novo disco do Foo Fighters

O Foo Fighters nao poupa esforços para atrair atençao para seu novo disco, ‘Concrete and Gold‘, que sai em setembro. Ninguém menos que Paul McCartney foi convocado para fazer uma participaçao especial – e tocando bateria! O vocalista Dave Grohl revelou a parceria com Sir Paul. Segundo ele, o Beatle toca bateria numa das faixas, sem revelar qual é a música em questao. “Ele é um amigo, nós o conhecemos há muito tempo. Ele é ótimo, é a pessoa mais maravilhosa do mundo”, disse Grohl em entrevista. Segundo relato da banda, Paul nao havia sequer ouvido a música quando chegou ao estúdio para gravá-la, e mesmo assim precisou de apenas dois takes. Nota do Consequence of Sound.

