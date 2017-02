Pedro Bial é vítima de anúncio de falsa morte em banner veiculado no Facebook

Nao foi a 1ª e certamente nao será a última celebridade a ser assassinada pelo chamado ‘phishing scam’. Dessa vez, a vítima foi Pedro Bial. Segundo o Notícias da TV, desde a semana passada, um anúncio veiculado no Facebook induz o leitor a acreditar que o ex-apresentador do Big Brother Brasil morreu. “Pedro nao está entre nós“, diz o título, seguido da frase “’Minha vida foi completa’ foi a última coisa que ele disse antes de…”. Quem clica no banner, no entanto, é direcionado para um site que vende um produto para disfunçao erétil – em alguns computadores, a página abre continuamente em novas abas, como um ataque de vírus. Bial soube da existência da fraude esta semana, ao ser procurado pelo Notícias da TV – o jornalista diz que estuda providências pelo uso indevido de sua imagem e pela divulgaçao de falsas informaçoes. Leia mais aqui. O caso mostra também como o Facebook está longe de ter um controle efetivo do tipo de publicidade que é veiculado na rede social.

