Pegadinha – em sessao de ‘Moonlight’, cinema exibe ‘La La Land’ ;-)

A confusao no anúncio do Oscar de melhor filme continua repercutindo mundo afora. Dessa vez, foi um cinema inglês que resolveu fazer uma pegadinha com os seus frequentadores. O Rio Cinema, de Londres, iniciou uma sessao lotada de ‘Moonlight‘, o vencedor do Oscar desse ano, exibindo 20 segundos iniciais de ‘La La Land’. Como você deve se lembrar, no final de semana, ‘La La Land‘ foi anunciado como melhor filme na premiaçao, apenas para perder o prêmio segundos depois para ‘Moonlight‘, depois de uma confusao com os envelopes dos vencedores. Aparentemente, todo o público do Rio Cinema entendeu a piada, rindo e aplaudindo a atitude dos exibidores. “Nao era o filme de verdade, eram apenas alguns segundos do trailer“, disse o gerente ao jornal Time Out London. “Depois, desligamos e fizemos um burburinho, pra parecer que tínhamos errado“. No fim das contas, todo o público pôde ver o filme que tinha ido assistir – ‘Moonlight‘. ;-) Nota do Indiewire.

publicidade publicidade