Pensando nas mães publicitárias, agência cria vagas permanentes de meio período

A AMV BBDO, de Londres, anunciou a criaçao de vagas permanentes de meio período. A iniciativa é uma forma de atrair profissionais que querem voltar ao mercado de trabalho – em especial as mulheres que pararam de trabalhar para se dedicar à maternidade. A agência, que tem entre seus clientes marcas como Pepsi, Mars e Guinness, está no momento buscando interessadas para 8 a 10 vagas de meio período no departamento criativo. A intençao é que o programa seja expandido para outros departamentos num futuro próximo. Pais que têm como funçao primária o cuidado de seus filhos também podem se candidatar. Os funcionários trabalharao cerca de 3,5 horas por dia, poderao escolher o turno desejado e se querem trabalhar de casa ou do escritório da AMV BBDO. Também poderao decidir se trabalharao sozinhos, em dupla ou se farao parte de projetos com funcionários full-time. Adrian Rossi e Alex Grieve, diretores de criaçao da agência, dizem que a iniciativa surgiu porque o mercado nao valoriza a experiência. “Há muitas mulheres vindo para essa indústria, mas muito poucas no topo, e há uma escassez de mulheres experientes na faixa dos 30 e 40 anos”, afirma Grieve. Com Ad Age e Agency Spy.

