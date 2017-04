Pepsi pede desculpas e retira comercial do ar – “o pior de todos os tempos”?

Depois de ser bombardeada de críticas, a Pepsi resolveu retirar do ar o seu comercial, estrelado pela modelo Kendall Jenner, que foi acusado de banalizar protestos políticos. O plano da Pepsi era veicular o filme globalmente, na TV e no digital. “A Pepsi estava tentando projetar uma mensagem global de unidade, paz e compreensao. Claramente falhamos e pedimos desculpas”, disse a marca em comunicado – “Nao tínhamos a intençao de banalizar nenhum assunto sério. Estamos removendo o conteúdo e interrompendo quaisquer futuras veiculaçoes. Também pedimos desculpas por colocar Kendall Jenner nessa posiçao.” Nas redes sociais, até as 5:00 da manhã de hoje, cerca de 77% do conteúdo acerca do termo “tone-deaf” – algo como “sem noçao” – mencionavam tanto Kendall Jenner quanto a Pepsi, segundo pesquisa da empresa Amobee. A repercussao negativa veio de todos os lados – de celebridades como Madonna e agências de publicidade a publicaçoes como Esquire, The Federalist e The Independent, que pergunta se “seria esse o pior anúncio de todos os tempos”. O fracasso foi tamanho que gerou até discussao no Reddit entre criativos sobre os rumos da indústria publicitária. Leia mais no Ad Age.

