Pesquisa indica o principal erro a ser evitado se vc quer q seu email seja respondido

O erro mais imperdoável num email se você espera uma resposta? Segundo análise da ferramenta Boomerang, erros gramaticais no assunto da mensagem. Através de um software que checa a gramática, a empresa analisou 250 mil emails e rastreou suas taxas de resposta. Emails sem erros no campo ‘assunto’ obtiveram resposta 34% das vezes, em comparaçao com 29% das vezes para emails com 1 ou mais erros. Quanto maior a quantidade de erros no assunto, menor a probabilidade daquela mensagem ser respondida. A pesquisa também mostrou que a falha mais ‘punida’ com a falta de resposta é a nao maiusculizaçao da 1ª letra no campo ‘assunto’. Emails com essa falha receberam retorno apenas 28,4% das vezes, em comparaçao com o retorno em 32,6% das vezes para emails cujo assunto foi devidamente grafado com letras maiúsculas e minúsculas. Outra curiosidade – o dia da semana em que esse tipo de erro é mais cometido? Sempre ela, a 2ª feira. ;-) Via Qz.

